Maldini: "Leonardo? I primi 6 mesi mi sono sentito inadatto al ruolo che ricoprivo"

Diego Guido, ha scritto per 66thand2ND, un libro sulla vita di Paolo Maldini, ex bandiera del Milan e attualmente dirigente del club rossonero. Lo stesso Diego, ha parlato con il diretto interessato, il quale ha parlato anche di Leonardo. Sul brasiliano, Maldini ha detto: “Mi sono sentito inadatto a accompagnarlo per i primi sei mesi. Tante cose le sapevo, tante idee già le avevo. Però a livello pratico dovevo imparare un lavoro nuovo. Credo di aver iniziato davvero a dare il mio apporto quando Leo mi ha detto che se ne sarebbe andato. Lì mi sono detto ‘e adesso che cazzo succede?’. Non mi sentivo sicuro a dover condurre una trattativa. Ci sono specificità del lavoro che dovevo ancora approfondire. Poi ho iniziato a doverlo fare da solo ed è diventata la cosa più naturale del mondo. Ho capito cosa dire e cosa non dire. Come cambiare registro sulla base dell'interlocutore, quelli con cui serve parlare chiaro e quelli con cui devi usare più diplomazia. Se sei sempre stato in questo mondo e usi buonsenso sono cose che poi vengono molto facili. Ed è bello farle”.