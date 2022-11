Maldini racconta Weah: "Non so dove trovasse quei dribbling, erano solamente suoi"

MilanNews.it

Paolo Maldini, dt del Milan, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV sul suo coast to coast segnato da Weah con la maglia rossonera: "Lui non ha mai avuto una velocità straripante, ma aveva questa morbidezza nel dribbling che ti metteva fuori causa: aveva dei dribbling... non so dove li trovasse, erano solamente suoi. Probabilmente derivavano dal fatto di aver cominciato in campi molto brutti e quindi sapeva sfruttare ogni rimbalzo strano del pallone. Il mio non fu assist, ma essere presente in un gol come quello di George è bello: al di là dei colori, un gol del genere piace a tutti".