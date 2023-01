Manca Kessie? Maldini: "Partito perché ha fatto richieste che non potevamo assecondare, come per altri giocatori"

MilanNews.it

Paolo Maldini, direttore dell'area sportiva del Milan, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan:

Mancano Kessie e Romagnoli?

"Come numero ci siamo. Kessie è partito perché aveva delle richieste che noi non potevamo assecondare, è successo con tanti giocatori. Ora dobbiamo creare giocatori. Tonali e Bennacer formano un centrocampo di altissimo livello. Romagnoli è andato via, ma la coppia titolare era Tomori e Kalulu. È chiaro che abbiamo perso le distanze e la sicurezza".