Mandzukic, quella con la Samp sarà la decima gara saltata per infortunio

Come ammesso da Stefano Pioli, e già trapelato nei giorni scorsi, Mario Mandzukic non sarà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. L'attaccante croato, arrivato a gennaio al Milan, non gioca dalla trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa, unica titolare in rossonero. Fin qui, l'ex Juventus ha saltato nove gare per infortunio, alle quali si aggiungerà quella con la Samp.