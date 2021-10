Mangiante: "Milan, Kjaer è una certezza da cui prendere esempio"

Angelo Mangiante, noto giornalista di Sky Sport, commenta così su Twitter la sconfitta del Milan a Porto di questa sera, cercando comunque di trovare una piccola cosa positiva in una serata difficile: "Troppe assenze contro una squadra forte in casa come il Porto. Ma Kjaer è una certezza da cui prendere esempio sempre".

Ma una certezza da cui prendere esempio sempre. #Kjaer #PortoMilan pic.twitter.com/SAJ3cGPhgc — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 19, 2021