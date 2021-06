Mangiante: "Simon Kjaer, capitano ed eroe. Ha salvato la vita ad Eriksen"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, si è congratulato con Simon Kjaer per quanto fatto per aiutare Christian Eriksen questo pomeriggio. Il trequartista danese si era accasciato al suolo per un malore durante Danimarca-Finlandia, il difensore rossonero è stato tra i primi a soccorrerlo, con grande sangue freddo: "Capitano ed eroe: Simon Kjaer. Prima che arrivassero i medici ha liberato le vie respiratorie di Eriksen, ha iniziato il messaggio cardiaco. Potrebbe aver davvero avergli salvato la vita, un atto di eroismo. Anche come abbia cercato di consolare la moglie di Christian, davvero emozionante. Che uomo, sono davvero orgoglioso di te".

Captain and hero: Simon Kjaer.

Before the medics got there he secured his neck, cleared the airways and started CPR. Could have saved #Eriksen’s life. Act of heroism.

Kjaer trying to keep also Cristian’s wife strong, is very emotional.

What a man.

So proud of you 🙏♥️ pic.twitter.com/eOFOMksODe