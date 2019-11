Mangiante: "Una storia fantastica e romantica, racchiusa nella convocazione di Daniel Maldini"

"Una storia fantastica e romantica", così il giornalista Sky, Angelo Mangiante su Twitter sulla convocazione di Daniel Maldini in prima squadra. "Racchiusa nella convocazione di Daniel Maldini. La prima volta in prima squadra. Dopo due miti come nonno Cesare e papà Paolo. Pochi giorni fa ha rinnovato (2024). Andrà in panchina visto che i convocati sono 21. Buon viaggio Daniel".