Marani: "Derby? Kessie e Bennacer saranno chiamati a fare una grande partita"

Matteo Marani, noto giornalista di Sky Sport, ha analizzato il match tra Inter e Milan, in programma domani alle 18 a San Siro: "I derby dello scorso anno sono stati diversi, nel primo non c’è stato storia, nel secondo l’Inter fece l’impresa ribaltando quel risultato vincendolo. Quella sera però capimmo che il Milan aveva qualcosa di diverso e che qualcosa era successo. Ovviamente un Milan trascinato da Ibrahimovic, ma già in evoluzione e come ci ha dimostrato nella ripartenza. A Pioli serve questa partita per confermare quanto fatto nel post lockdown ovvero di riuscire a battere anche le grandi, cosa mancata negli ultimi anni, ma serve anche per capire se è una squadra da primissimi posti. Domani? Mi aspetto un Milan di personalità grazie a Ibra e una partita di spessore e sostanza. Si giocherà molto in mezzo, oltre che sulle fasce, Kessie e Bennacer saranno chiamati a fare una grande partita perché l’Inter in mezzo ha Vidal, Brozovic e soprattutto Barella."