Marani, Presidente Lega Pro: "Abbiamo un problema con gli impianti in Italia, è scandaloso"

vedi letture

E' intervenuto così il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ospite dei microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C'. Tra i temi affrontati, la particolare situazione degli impianti sportivi in Italia, attuale problema centrale per l'evoluzione del movimento di terza serie:

"Io mi sono approcciato al mondo della Serie C conoscendolo solo per i risultati, ma in questi due anni ho imparato ad amare questo campionato, ho conosciuto gli uomini e le donne che ne fanno parte, l'ho conosciuto dal suo interno. È un mondo enorme, e spesso non se ne capisce il valore che ha anche dal punto di vista culturale, e di questo tanti meriti vanno anche ai presidenti, che ringrazio per la passione e i sacrifici che mettono in tutto: spesso non si riconosce quanto fanno, anzi, sono spesso ostacolati nel loro lavoro, abbiamo un pubblico e degli impianti che non sempre li agevolano, e quello degli impianti è un problema scandaloso".

Prosegue ancora

"Dobbiamo lavorare per migliorarlo, accompagnando nel lavoro tutti i presidenti. Durante la presentazione del nostro nuovo logo, lo scorso giugno alla Triennale a Milano, un presidente mi ha detto 'Ti voglio ringraziare perché hai dato dignità al nostro campionato', e li ho capito davvero cosa significa per loro: fanno vivere l'ultimo polmone italiano".