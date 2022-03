Marani sui giovani: "Chi gioca in U21 o è titolare in B o fa panchina in A. Manca il materiale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Matteo Marani ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche delle nazionali giovanili da cui il ct Mancini potrebbe presto pescare per il futuro dell’Italia maggiore: “Quelli che giocano in Serie A sono quasi tutti riserve, mentre quelli che militano in Serie B sono titolari. Mi piace tantissimo Carnesecchi, un eccellente portiere, ma per me è Fagioli quello in cui vedo i maggiori margini di crescita e che mi piace maggiormente in prospettiva. L’Under 21 non vince da più di 20 anni un Europeo, dai tempi di Maldini e Gentile, e la Nazionale che vinse nel 2006 aveva giocatori come Del Piero, Totti, Cannavaro, Buffon e Nesta che giocavano tutti titolari in Serie A in club importanti come Juve, Roma, Parma e Lazio già da giovanissimi. Oggi gli i nostri giovani o giocano titolari in Serie B o non lo sono in squadra medio-piccole di Serie A come Genoa o Cagliari. A Coverciano si sta facendo un grande lavoro a livello giovanile grazie a Viscidi, ma il problema è il materiale con cui lavorare. In Serie A c’è il 30% di candidabili per la Nazionale, sono pochi e devi sperare che stiano tutti bene nel mese decisivo come successo in Inghilterra”.