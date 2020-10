Marcatori rossoneri in Scozia: davanti a tutti Kakà e Grillo

Il Milan ha giocato in Scozia in otto occasioni: chi sono i rossoneri ad aver segnato di più nel Regno di Alba? Davanti a tutti ci sono Ricardo Kakà, che segnò nel 2-1 del 3 ottobre 2007 al Celtic Park e nello 0-3 del 26 novembre 2013. Come lui Ernesto Grillo, centrocampista del Milan dal 1957 al 1960: l'argentino realizzò una doppietta contro i Glasgow Rangers nell'1-4 del 27 novembre 1957.