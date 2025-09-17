Marcenaro fermato, Fabbri... no: sarà quarto uomo in Serie B

Come ogni mercoledì sono state comunicate dall'AIA - Associazione Italiana Arbitri le designazioni arbitrali per le gare del prossimo fine settimana, sia in Serie A che in Serie B, campionati che condividono lo stesso organico (CAN A-B). C'era attesa non solo di scoprire le squadre arbitrali per le diverse gare della settimana ma anche di vedere se effettivamente Matteo Marcenaro e Michael Fabbri, primo arbitro e Var di Milan-Bologna, sarebbero stati sospesi.

Le risposte sono arrivate. Matteo Marcenaro, arbitro di Genova, non figura in nessuna delle designazioni né in A né in B: è lui il principale responsabile dell'orrore arbitrale di San Siro con il doppio rigore negato al Milan e in generale una conduzione di gara poco felice. Diversa la sorte di Michael Fabbri, direttore di Ravenna, allo stesso modo responsabile del grave errore al Var: il fischietto romagnolo è stato designato come IV Uomo per la gara di Serie B tra Reggiana e Catanzaro. Dunque non una vera e propria sospensione ma una sorta di downgrade, dal momento che secondo l'alternanza seguita fino a questo momento, Fabbri avrebbe dovuto arbitrare una gara in questo weekend.