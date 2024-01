Marchegiani: "Adli è molto più pulito di quello che sembra"

Primo gol in rossonero e prestazione di ottimo livello, Yacine Adli è stato sicuramente tra i protagonisti di Milan-Roma. Luca Marchegiani, in diretta su Sky, parla così del francese.

Queste le sue dichiarazioni: "La squadra ha ritrovato certezza. Adli non è bello da vedere, ma è molto più pulito di quello che sembra. Corre un po’ sbilanciato in avanti, non è proprio bellissimo da vedere. Ma ha forza. Sembra meno pulito nel gioco rispetto a quello che riesce ad essere".