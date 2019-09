Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Milan, queste le sue parole su Donnarumma: "Donnarumma è stato sorpreso dal tiro di Belotti. Forte e da molto vicino. La traiettoria per me non era nemmeno stabile, si è abbassata un po', ma da un portiere come lui ti aspetti che la pari anche perché ci è arrivato con la mano piena".