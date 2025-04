Marchegiani: "Il Napoli sta facendo quello che ha fatto il Milan di Pioli due anni fa"

Una giornata di Serie A, la 34esima, che si sta rivelando di fondamentale importanza: la vittoria del Napoli e la sconfitta dell'Inter hanno permesso ai partenopei di Antonio Conte di guadagnare la vetta della classifica in solitaria. Di questo si è parlato nella serata del Club di Sky Sport e in particolare su questo, facendo un paragone con il Milan, ha parlato Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e attuale opinionista e commentatore.

Il pensiero di Luca Marchegiani al tavolo del Club di Sky Sport: "Il Napoli sta facendo quello che ha fatto il Milan due anni fa. Si è sentita dietro ma nel momento in cui ha avuto l'occasione di trovarsi davanti, ha ingranato la marcia giusta. Se vi ricordate il Milan con Pioli, due anni fa quando ha messo la testa davanti, non ha più sbagliato niente. La sensazione è che il Napoli possa fare questo nonostante ci siano state dieci partite in cui le cose non sono andate bene"