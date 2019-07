Marchetti: "A Cutrone è stato fatto capire che i titolari ora sono Piatek e Andrè Silva"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan: “Il Milan ha bisogno di fare un difensore centrale, il nome in questo senso è Lovren. Poi, i rossoneri dovrebbero puntare su un centrocampista, un uomo che giochi davanti alla difesa. In questo momento, i titolari nella testa di Giampaolo in attacco sono Andrè Silva e Piatek. A Cutrone non è stato detto di andare via, gli è stato fatto capire quale è la gerarchia, che poi naturalmente può anche cambiare”