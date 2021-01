Marchetti: "Anche se è primo in classifica il Milan non intende investire di più rispetto a quanto previsto"

Luca marchetti, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato delle strategie di mercato del Milan: "Il Milan in virtù proprio del fatto che è primo in classifica non intende investire di più rispetto a quello che aveva previsto per andare ad inseguire un sogno che comunque sta vivendo e che può inseguire a prescindere dall’investimento perché sa che in questa stagione l’emergenza è anche economica, e nessuno ti da la certezza che se prendi il Papu Gomez (un esempio, ndr) poi vinci lo scudetto".