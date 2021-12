Marchetti: "Il Milan ha reagito contro una squadra difficile da affrontare"

Luca Marchetti, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha raccontato così la vittoria del Milan sul campo dell'Empoli in un editoriale per Tuttomercatoweb: "Durante le vacanze il Milan lavorerà: lo ha detto Pioli nelle interviste post. Due allenamenti su Zoom, per non allentare la tensione. La vittoria contro l’Empoli è fondamentale. Arriva in un momento in cui era facile lasciarsi andare allo sconforto, per i risultati che non arrivavano. Essersi fatti scavalcare dall’Inter, aver permesso ai cugini di essere campioni d’inverno con un turno d’anticipo, aver perso lo scontro diretto con il Napoli, poteva portare a un momento difficile. Invece la reazione è arrivata con una squadra difficile da affrontare, anche in un contesto complicato, visto che è vero che il Milan è passato subito in vantaggio ma altrettanto velocemente è stato ripreso. Poi ha stretto i denti e con una mentalità ormai acquisita si è ripresa la partita in mano. Anche senza il totem Ibra, anche senza un bel pacco di titolari (da diverso tempo peraltro)".