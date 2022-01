Marchetti: "Il Milan vuole investire solo su Botman, le altre piste non convincono"

Luca Marchetti è intervenuto a Sky Sport 24, soffermandosi anche sulle questioni di mercato del Milan: “Gabbia ha rinnovato fino al 2026. Anche se lo stanno cercando Cagliari e Salernitana è molto più probabile che rimanga al Milan piuttosto che vada via. Il Milan vuole investire solo su Botman, le altre piste Diallo e Bailly che sono pur importanti non convincono del tutto la dirigenza milanista. Il Milan vuole investire su un giocatore per cui valga davvero la pena”.