Marchetti per Milan-Como: sarà solo la terza volta con i rossoneri

La partita di sabato pomeriggio alle 18 tra Milan e Como è stata affidata al fischietto della sezione di Ostia Lido Matteo Marchetti. Si tratterà solamente della terza volta in cui le strade dei rossoneri e del direttore di gara laziale si incroceranno. Nei primi due precedenti il Diavolo non ha mai perso. Il primo risale alla stagione 2021/2022, quella dello Scudetto, quando il Milan pareggiò contro l'Udinese 1-1: i friulani pareggiarono la gara con un gol di Udogie che segnò di mano ma nè l'arbitro nè il Var se la sentì di intervenire. Il secondo precedente risale alla passata stagione quando il Milan vinse 3-1 in casa contro il Frosinone.

Nel corso di questa stagione, in realtà, Marchetti era stato designato per una gara dei rossoneri, quella pareggiata a San Siro contro il Cagliari, la prima di Conceicao in campionato: la designazione cambiò però all'ultimo secondo e la sfida fu diretta da Fourneau.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV uomo: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO