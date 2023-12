Marchetti: "Quello che Maldini non ha digerito è che sia stato consegnato il Milan a dirigenti che non godono della sua stima"

Luca Marchetti commenta a Sky Sport 24 una parte dell'intervista che Paolo Maldini, ex DT rossonero, ha rilasciato questa mattina a "La Repubblica", scagliandosi senza mezzi termini contro proprietà e dirigenti attuali.

Queste le considerazioni del giornalista di Sky: “La mancanza di rispetto per la storia del Milan è quella che ha sentito più addosso lui, per un cambio che è stato effettuato tra due stagioni, assolutamente legittimo. E questo Maldini l’ha sottolineato, dal momento in cui cambia la proprietà e si spendono 1,2 miliardi di euro ci sta anche che si voglia decidere di cambiare management. Quello che Maldini non ha digerito è che si sia consegnata una società importante come il Milan a dei dirigenti che non godono della sua stima e che non hanno esperienza, né nel club e né in assoluto”.