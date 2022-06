Marchetti: "Rinnovi Maldini e Massara con il Milan? Situazione singolare. Non ricordo nulla di simile"

MilanNews.it

Luca Marchetti, nell’editoriale pubblicato oggi su TMW, ha parlato del Milan. Marchetti scrive: “La notizia più importante potrebbe arrivare da un contratto che ancora non è stato firmato. Neanche oggi. Quello di Maldini e Massara con il Milan. Il 30 giugno - oggi - è tecnicamente l’ultimo giorno di contratto dei due dirigenti. La situazione è quantomeno singolare. A memoria non ricordiamo una situazione simile, soprattutto in un big club. La permanenza, almeno da quanto filtra, non è messa in discussione, ma la tempistica - come minimo - lascia a desiderare. Per una questione di immagine. È mai possibile che un club importante come il Milan e fresco campione d’Italia non abbia una linea precisa sulla strada da intraprendere a livello dirigenziale. Dovrebbe essere il primo tassello, la prima scelta da fare. E non è stato ancora così. Non ci sarebbe stato nulla di male nel dire che i due erano stati molto bravi ma si preferiva cambiare. Sarebbe stato legittimo con un cambio di proprietà e con un investimento così importante. Magari qualcuno avrebbe storto il naso, qualcuno avrebbe criticato la scelta. Ma così sembra che la scelta non ci sia. Ne va dell’immagine del Milan, non solo della professionalità di Maldini e Massara. Nonostante tutto ci aspettiamo che la firma arrivi, sebbene sul gong. Poi magari ci sarà modo di capire i motivi, di questo ritardo. Che fa più rumore di un arrivo”.