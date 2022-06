Marchetti su Origi: "È un giocatore che al Milan serviva. Sa inserirsi sin da subito in squadra"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato di Origi. Queste le sue parole: "E' un giocatore che al Milan serviva perchè aveva bisogno di un numero 9 più giovane. A volte, infatti, in questa stagione si è trovato un po' più corto con la coperta in attacco. Origi ha grande esperienza internazionale. Ha giocato in 4 paesi diversi in Inghilterra, Germania, Italia e Belgio. A Liverpool non era un titolare ma sa inserirsi subito, specie da subentrante.