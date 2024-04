Marchetti: "Vincere la seconda stella in casa del Milan permetterà all'Inter di certificare la sua supremazia cittadina"

Nel corso dell'edizione domenicale di 'Campo Aperto' andando in onda su SkySport 24, il giornalista Luca Marchetta ha parlato di Milan intervendo anche su quelli che saranno i tempi più caldi del derby che andrà in scena a San Siro domani sera. Queste le sue dichiarazioni.

"Il divario fra le due squadre (Milan e Inter ndr), forse non è così ampio come la classifica racconta. Perché l'Inter ha fatto veramente tutto bene, mentre al Milan non è andato tutto bene. In determinati momenti del campionato il MIlan ha sofferto, la questione infortuni, ha perso punti per strada. Però questa gara, secondo me, è importante per il Milan, è importante anche per l'Inter a livello emotivo. Intanto perché ci sta questa supremazia cittadina che c'è da un po' di tempo che l'Inter vuole continuare ad avere. E' vero che l'Inter il campionato lo vincerà, indipendentemente dal derby, però vincere la seconda stella, nella partita contro il Milan, che è in competizione per vincere la seconda stella, era un po' una gara a chi faceva prima, vincerlo e certificarlo nel giorno del derby, sicuramente per il Milan ha il significato di 'Non me lo vinci in casa mia', ma per l'Inter invece vale un po' come 'Te lo vengo a vincere proprio lì', nel momento in cui ti certifico di essere davvero più forte di te. Questo sarà ed è stato il tema di questa settimana, ed è il tema di domani".