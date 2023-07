Marco Nasti è pronto a ripartire dalla Serie B: sull'attaccante del Milan c'è il Bari in pressing

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per l'attacco del Bari il nome nuovo è quello di Marco Nasti, attaccante 19enne di proprietà del Milan lo scorso anno decisivo per la salvezza del Cosenza con cinque reti segnati, fra cui i due nel derby vinto contro la Reggina. Come scrive Repubblica il Milan, società che detiene il cartellino, è pronto a girarlo nuovamente in prestito. La concorrenza non manca, ma il club biancorosso sembrerebbe in pole position.