Marco Simone: "Mercato, il Milan si è mosso in modo importante: non pensavo"

vedi letture

Marco Simone, ex attaccante del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del derby di Milano. Questo il giudizio dell'ex calciatore sul mercato rossonero, specialmente dopo le rivoluzioni di giugno a livello dirigenziale: "Sinceramente mi è sembrata una sorta di ridimensionamento (licenziamento Maldini e Massara, ndr). Mi faceva paura. In fondo, Paolo aveva fatto un percorso in crescendo e temevo dinamiche negative. Invece sono contento che il Milan si sia mosso in modo importante sul mercato, non pensavo"