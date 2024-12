Marco van Basten in posa a San Siro con Gullit e Rijkaard: "Indimenticabile"

L'unica vera cosa bella per i tifosi nella serata di domenica è stata rivedere i grandi campioni del passato rossonero, anche se con un pizzico di malinconia visti i risultati attuali. In particolare è stata l'occasione per rivedere sul prato di San Siro, insieme, il trio degli olandesi che tanto ha fatto sognare milioni di rossoneri in tutto il mondo: Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard sono entrati uno accanto all'altro con in mano una della Champions League conquistate insieme, venendo osannati dal pubblico.

Sul suo profilo Instagram oggi Marco van Basten ha pubblicato alcuni scatti della serata di festa a San Siro per il 125°, scrivendo: "Indimenticabili". La foto: i tre olandesi con la Champions in mano nel tunnel di San Siro prima di salire sul prato davanti al pubblico. Immancabili i cuori rossoneri.