Marcolin: "Le punte rossonere segneranno le reti decisive per la Champions"

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Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare nella miglior condizione possibile al big match di San Siro contro la Juventus, un vero e proprio spareggio Champions League, che si giocherà domenica 26 aprile. Di tutto questo ha parlato Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Dario Marcolin sugli attaccanti rossoneri e i moduli: "L'utilizzo del 4-3-3 credo sia stato dettato dalla voglia di aggiungere qualcosa alla fase offensiva, ma i frutti non sono stati quelli sperati perché il Milan ha perso in compattezza e non ha segnato. Nel 3-5-2 Leao fatica perché non è un centravanti e si esprime al meglio largo a sinistra. Con questo sistema di gioco però la squadra dà il meglio ed è giusto che i singoli si sacrifichino. L'attacco può e deve far cambiar marcia al Milan. Le punte rossonere chiuderanno bene la stagione e segneranno le reti decisive per arrivare in Champions".