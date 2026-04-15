Pasotto: "Se Gimenez non è stato considerato nemmeno sul due a zero per l'Udinese, quando allora?"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'utilizzo di Santiago Gimenez: "Una risposta potrebbe risiedere nel minutaggio nelle gambe di Füllkrug e Nkunku, superiore al suo, ma a Napoli il tedesco ha comunque giocato un solo tempo e il francese poco più di un quarto d'ora: uno spicchio che avrebbe potuto affrontare anche Santi. Viene quindi più facile immaginare una scelta puramente tecnica, senza considerare che Allegri gli ha preferito un giocatore in prestito - Füllkrug - che a fine stagione tornerà al mittente, mentre Gimenez è stato pagato 28 milioni più bonus e sino a questo momento ha messo insieme sette gol in trentadue presenze.

Se il messicano non è stato considerato nemmeno sul due a zero per l'Udinese, quando allora? La componente psicologica riveste ovviamente un ruolo centrale: dapprima l'incapacità di scrollarsi di dosso la casella dei gol in campionato ferma a zero, poi il tunnel del lungo infortunio e adesso la scarsa fiducia da parte dell'allenatore, cosa che genera inevitabilmente domande sulla piega che potrebbe prendere la prossima stagione. Ovvero quando il club con tutta certezza porterà a casa un altro centravanti, si suppone di buon livello. C'è comunque luce in fondo al tunnel di Gimenez, che avrà il piacere di giocare un Mondiale a casa sua, ma occorre dare un senso a questo finale di stagione. Trasformando in concreto l'auspicio di Allegri".