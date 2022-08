Marelli: "Contatto Tomori-Sansone? Non è un episodio da VAR"

MilanNews.it

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha parlato del rigore chiesto dal Bologna dopo il contatto Tomori-Sansone: "Sansone è entrato in area e scarica il pallone, poi c'è lo scontro con Tomori che è nettamente in ritardo. Tomori non riesce a fermarsi e il pallone è ancora in gioco. Non è un episodio da VAR perché l'intensità del contatto è dell'arbitro che la vede in campo, ma se fosse stato fischiato il rigore, il VAR non sarebbe intervenuto per revocare".