Marelli: "La rete di Pulisic dopo aver contrastato Mkhitaryan ha suscitato qualche dubbio per il suo controllo, ma si vede che è avvenuto con la spalla, quindi gol regolare"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Maurizio Mariani in questo derby:

"Mariani ha chiuso il derby con 17 fischi e un paio di episodi ben risolti, sia da lui che dal VAR. La rete di Pulisic dopo aver contrastato Mkhitaryan ha suscitato qualche dubbio per il suo controllo, ma si vede che è avvenuto con la spalla, quindi gol regolare. Sul rigore inizialmente assegnato al Milan si è lasciato guidare dal suo istinto più che da quel che aveva visto. Il presunto tocco di braccio di Lautaro non era altro che spalla. Provvidenziale l'intervento del VAR".



