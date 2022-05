Marelli: "Quello di Serra in Milan-Spezia è un "crucial mistake", ha determinato il risultato"

MilanNews.it

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A ed oggi talent di DAZN, ha concesso un intervista a "Il Messaggero". Qui il passaggio sull'episodio di Milan-Spezia con l'arbitro Serra che tanto ha fatto discutere:

Perché quello di Serra, in Milan-Spezia 1-2 del 17 gennaio, è un errore particolare?

«Perché ha determinato un risultato, un “crucial mistake”. Quello di Torino-Inter, fallo di Ranocchia in area su Belotti, è molto grave ma non possiamo ipotizzare come fosse potuta terminare la partita».