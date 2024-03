Marelli: "Scontro Maignan-Castellanos, nulla che possa essere considerato punibile"

Al minuto 12 di Lazio-Milan grandi proteste, ingiustificate, dei biancocelesti per uno scontro di gioco fortuito in area rossonera tra Maignan e Castellanos. Di Bello non concede ovviamente il penalty, Luca Marelli su DAZN commenta così: "Scontro di gioco, Maignan è intervenuto sul pallone ed è poi scivolato sul terreno di gioco bagnato, andando a finire addosso a Castellanos. Non c’è nulla a mio parere che possa essere considerato punibile".