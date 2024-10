Marelli torna sull'espulsione di Reijnders: "Lascia l'amaro in bocca ma è ineccepibile"

L'ex arbitro Luca Marelli valuta l'espulsione comminata a Tijjani Reijnders al 29' per fallo da ultimo uomo. Ecco le sue parole a DAZN:

"Lascia l'amaro in bocca perché non è facilmente accettabile, ma il regolamento dice che la volontarietà non conta nulla. Il contatto con Lovric c'è stato, ci sono tutti gli elementi per parlare di chiara occasione da rete. Tecnicamente la decisione è ineccepibile".

MILAN - UDINESE 1-0

RETE: 13' Chukwueze

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze (88' Tomori), Pulisic, Okafor (46' Musah); Morata (73' Abraham, 78' Loftus-Cheek). A disp. Sportiello, Torriani, Leao, Jimenez, Liberali, Bartesaghi. All. Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue (61' Kamara), Lovric (70' Payero), Karlstrom (81' Brenner), Zarraga (69' Ekkelekamp), Zemura; Iker Bravo (60' Davis), Lucca. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Giannetti, Rui Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Yoshikawa.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: La Penna.

NOTE: spettatori 71.214. Recupero: 3' nel primo tempo, 7' nel secondo tempo. Espulso al 29' Reijnders per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Bijol (43'), Terracciano (49'), Lucca (82'), Maignan (89'), Kamara (89'). Possesso palla: 44%-56%. Tiri in porta: 5-1. Calci d'angolo: 8-4.