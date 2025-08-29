Maresca su Nkunku: "Al Milan possono aspettarsi cose fantastiche"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Premier League, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato anche di Christopher Nkunku, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan per poco più di 40 milioni di euro:

"Nkunku? Christo è un professionista fantastico, si è allenato molto bene, l'unico problema era la sua posizione con un giocatore come Palmer. Possono aspettarsi cose fantastiche al Milan perché è un professionista e un giocatore fantastico".