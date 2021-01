Marianella: “Non sono d’accordo con l’acquisto di Mandzukic”

Massimo Marianella, noto giornalista di Sky Sport ed esperto di Premier League, ha commentato così il possibile approdo di Mandzukic e Tomori al Milan: "Non sono d'accordo con l'acquisto di Mandzukic. Il Milan ci ha fatto vedere un progetto chiaro, ovvero quello di prendere giocatori giovani di massimo 24 anni.. Se ora dovessi fare una deroga, la farei per un difensore e non per un attaccante. Tomori? È un ragazzo di fisico, mobile. Lampard lo ha avuto al Derby e ora anche al Chelsea. Il suo minutaggio con Thiago Silva è sceso, per questo vuole mandarlo in prestito".