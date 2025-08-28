Marinelli arbitra Lecce-Milan: curiosità e statistiche con le due squadre

vedi letture

Livio Marinelli, classe 1984, della Sezione di Tivoli sarà il direttore di gara del match fra Lecce e Milan in programma venerdì alle 20:45. Accanto a lui ci saranno i due assistenti Dei Giudici e Mastrodonato, il quarto ufficiale Arena e la coppia Ghersini – Meraviglia al VAR.

Marinelli ha debuttato in Serie A il 25 ottobre 2017 in occasione del match fra Atalanta – Verona e fino a questo momento ha diretto 63 gare del massimo campionato, estraendo 230 cartellini gialli, 11 rossi e fischiando 22 calci di rigore.

Marinelli e il Milan si sono incrociati 6 volte, con 5 vittorie dei rossoneri e 1 pareggio. L’unico segno X è arrivato nell’aprile 2022 contro il Bologna nel primo incrocio, mentre le cinque vittorie sono arrivate contro Udinese (agosto 2022), Monza (ottobre 2022), Sassuolo (dicembre 2023), nella trasferta di Verona (dicembre 2024) e Bologna (maggio 2025).

Con il Lecce sono invece 13 i precedenti: il bilancio parla di 3 vittorie (ultima nel gennaio 2023 quando i pugliesi sconfissero la Lazio 2 a 1), 6 pareggi e 4 sconfitte.

