Marino sponsorizza Nasti: "Chi lo prende fa un affare. Merita la A"

Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan classe 2003 che ha giocato in prestito e con buoni risultati le ultime due stagioni di Serie B con le maglie di Cosenza e Bari, sta cercando una nuova sistemazione proprio nel campionato cadetto, possibilmente in una squadra che possa concedergli tanti minuti e che possa competere per la promozione nel massimo campionato. Sull'attaccante rossonero è intervenuto Pasquale Marino ai microfoni di TuttoB.com, tecnico che nella passata stagione è stato anche allenatore del Bari e ha dunque incrociato Nasti nel suo percorso.

Le parole di Pierpaolo Marino su Marco Nasti: "Nasti è un gran bel giocatore. Si impegna molto, ha carattere e cattiveria agonistica. Recentemente è salito alla ribalta per il gol realizzato con il Milan contro il Manchester City di Guardiola. Ma già l’anno scorso a Bari si è ben comportato, realizzando 7 gol in un momento difficile per la squadra; ha fatto qualcosa di importante. Di sicuro chi lo prende fa un affare, ammesso che il Milan decida di prestarlo in B. Lui però è un ambizioso e meriterebbe una chance in Serie A”.