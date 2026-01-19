Marinozzi: "L'atmosfera è totalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si accende ancora di più per questo duello con l’Inter"

Il Milan vince a San Siro contro il Lecce in uno stadio pieno di entusiasmo: il pubblico, circa 70mila spettatori, ha caricato la squadra per tutta la durata del match fino all'esplosione di gioia arrivata con il gol di Fullkrug al minuto 76. Andrea Marinozzi commenta così la situazione nel suo intervento a "Fuoriclasse", su DAZN:

“L’atmosfera è bella da inizio stagione. È totalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si accende ancora di più per questo duello con l’Inter. Perché ci sono tantissimi punti in comune, anche recenti. Il successo dell’Inter contro il Lecce con Pio Esposito, qui invece con Fullkrug. Ma anche la partita di ieri (sabato, ndr) dell’Inter: prima mezz’ora, grandissima qualità, poi gestisce concedendo pochissimo agli avversari. Il Milan fa una grande mezz’ora nel secondo tempo, creando tante opportunità. Fanno un l’1-0 con un attaccante: Lautaro nell’Inter e Fullkrug nel Milan. Poi concede pochissimo agli avversari, gestisce la partita. Sono partite molto simili quelle di Inter e Milan in questo recente duello”.