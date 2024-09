Marocchi e la nuova Champions: "Inter, Juve e Milan non avranno problemi a passare il turno"

vedi letture

In occasione dell'evento organizzato da Sky Sport per il lancio della nuova super Champions League, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Campo Aperto facendo un pronostico personale sul percorso che le italiane faranno in Europa. Queste le sue dichiarazioni:

"Non credo che avranno problemi Inter, Juve e Milan per passare il turno, ambendo anche ad essere fra le prime otto. Perché ne vedo solo due proprio fuori categoria, il City e poi il Real, poi tante forti come l'Inter, come potenzialmente la Juve, come potenzialmente il Milan. Tanto, quelli che sono prigri in campionato del Milan, appena arriva la musichetta della Champions sono pronto a scommettere il mio euro, non ci sono dubbi. Atalanta e Bologna un bel punto interrogativo, però con questa formula continuo ad essere molto ottimista perché ne rimarrano a casa solo 12, quindi sono fiducioso".