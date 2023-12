Marocchi: "Le prime tre faranno la Champions, intendo Inter, Juve e Milan"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore del Bologna ed opinionista di Sky ha parlato ai microfoni di Repubblica del momento superlativo della squadra di Thiago Motta

Non stiamo correndo troppo con il Bologna?

"Massì, però dai tornare in giro per l’Europa sarebbe splendido. Vediamo, anzi vedremo già dalla partita con la Roma, che per me è una squadra che può puntare all’Europa League. Le prime tre faranno la Champions, intendo Inter, Juve e Milan, la quarta sarebbe il Napoli, che è più forte sicuramente del Bologna, e non solo del Bologna. Ma adesso è indietro. La Lazio non mi pare da Champions, e poi l’abbiamo battuta".