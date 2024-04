Marocchi: "Settimana terribile per il Milan, perché può uscire contro la Roma e vedersi l'Inter vincere lo Scudetto in casa propria"

Nel corso del consueto appuntamento con il prorgamma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo e commentatore Giancarlo Marocchi è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

'"Ci sono mille pensieri nel Milan, perché, partendo dall'allenatore, il presidente arriva due settimane fa e dice 'Siamo felicissimi di Pioli', poi viene quasi smentito dalle notizie che escono: 'Pioli rimane solo se fa un grande risultato'. Questo non da sicuraemnte tranquillità, accentua secondo me i problemi e quindi gli attaccanti continuano, in quest'ultima partita, a pensare di fare solo gli attaccanti e di non dare una mano ai difensori. Quindi il Milan rimane la squadra molto forte, più forte della Roma, ma che può uscire con la Roma, perché la formazione giallorossa è una squdara bella quadrata, e quindi siamo in una settimana terribile per il Milan, perché puoi essere eliminato dalla Roma e l'Inter ti può vincere lo Scudetto, sbaniderare lo Scudetto in casa tua per rifarsi di due anni fa quando fu l'esatto contrario. Quindi settimana terribile per il Milan".