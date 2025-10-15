Marotta sicuro: "San Siro a Milan e Inter apre straordinarie opportunità i club, per la città e per l'intero calcio italiano"

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse. Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide". Così il presidente e ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, commenta i risultati finanziari raggiunti nella stagione 2024/2025. "Nelle scorse settimane - ha aggiunto Marotta - il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello Stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan.

Si tratta di una decisione che apre straordinarie opportunità per il nostro club, per la città e per l'intero calcio italiano. Questo progetto - sottolinea il massimo dirigente nerazzurro - rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l'esperienza che potremo offrire ai nostri tifosi e ai cittadini milanesi. Siamo determinati a creare una struttura moderna, innovativa e all'avanguardia che sarà un modello per le altre società europee e un motore di sviluppo continuo per la nostra comunità. La nostra ambizione è garantire all'Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro". (ANSA).