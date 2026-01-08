Marsch su Nkunku: "Ha tanta qualità, sono contento che il Milan gli stia dando fiducia"
Jesse Marsch, attuale ct del Canada, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Christopher Nkunku, suo ex giocatore al Lipsia. Ecco le sue parole: "David? Adesso Jonathan non si fermerà più e segnerà parecchio. Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. L’ho detto e lo ribadisco.
Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland e al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti. Dopo Erling, che è un mostro, è David il miglior bomber con cui ho lavorato. Ha sempre segnato e si ripeterà anche in un torneo con meno spazi come la Serie A. Nkunku è meno goleador, però ha tanta qualità e sono contento che il Milan gli stia dando fiducia".
