Massara: "Bisogna capire come reagiranno i giocatori alla vicende societarie"

Dario Massara, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato del momento del Milan fra campo e vicende societarie: “È fondamentale capire come reagiranno i giocatori a tutto quello che è successo, tutto caos societario che si è sviluppato negli ultimi giorni. L’intervista di Gazidis smentita poi da Boban, con il conseguente possibile licenziamento, o accordo di fuoriuscita del croato, seguito da Maldini e Massara, si parla già di un allenatore per l’anno prossimo che potrebbe fare anche il DS: parliamo ovviamente di Rangnick. Come reagirà il Milan di oggi? Come sarà arrivato in campo tutto quello che è successo fuori? Sarà interessante vederlo e sarà interessante capire se il Genoa riuscirà ad approfittare di una situazione in cui c’è tantissima incertezza per il domani che si ripercuote anche in quello che succede oggi. Abbiamo raccontato di possibili scenari futuri con Boban e Maldini via, quindi difficilmente resterebbe Ibrahimovic, chissà cosa farà Donnarumma e questo può sicuramente incidere dalla partita di domenica. Rangnick con il doppio ruolo da manager inglese non mi intriga perché culturalmente siamo ancora troppo distanti da questo modello. Qui c’è chi si occupa sempre 24 ore su 24 del mercato e chi si occupa 24 ore su 24 del campo”.