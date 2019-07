Massaro: "Con le tecniche di adesso sarei durato qualche anno in più, gli allenamenti erano durissimi"

Daniele Massaro, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha raccontato i suoi primi ritiri con la maglia rossonera in un'intervista pubblicata dal profilo Twitter del club rossonero: "Il mio primo ritiro al Milan fu in una località di montagna, alla guida di Nils Liedholm, poi dall'arrigo di Sacchi il Milan non è più uscito da Milanello. Mi ricordo tanta fatica, sono cambiati tanti anni, il metodo di allenamento è cambiato molto. La pista di Milanello allora era terra rossa, l'abbiamo consumata. Ora è coperta da un bel sintetico e forse non la usano neanche più, come magari non usano come usavamo noi il bosco, salite, discese, diagonali, dribbling con gli alberi. La fortuna era di non viaggiare tanto, l'allenatore poteva avere a disposizione tutte le tecniche a Milanello. La palestra veniva usata molto poco, adesso si usano gli elastici, prima i paracaduti. Anche all'epoca si usava molto la palla, poi ci fu l'avvento della famosa gabbia, dove facevamo degli allenamenti aerobici veramente duri. Anche l'alimentazione si è evoluta, prima della partita si mangiava il risotto alla parmigiana e un bel filetto, si pensava di avere più energia e invece lo digerivi la sera dopo la partita. Con le tecniche di adesso magari sarei durato qualche anno in più dal punto di vista fisico".

L'ex attaccante rossonero ha parlato anche dei rari momenti di svago: "Non c'era molto tempo per divertirsi, quando finivamo la cena non vedevamo l'ora di andare a letto perché sapevamo che il giorno dopo sarebbe stato ancora più duro. In camera ero con Carlo Ancelotti e poi andavo a dare fastidio a qualche altro compagno e fare due chiacchiere prima di andare a letto".