Massaro ricorda la Champions del 2003: "È stato qualcosa di straordinario. Fortuna che l'ultimo rigore è capitato a Sheva..."

vedi letture

In occasione della cena natalizia del Milan Club Trebisacce che si è tenuta lo scorso 5 dicembre, la collega Giada Bruno ha fatto una domanda all'ex attaccante del Milan Daniele Massaro in merito alla Champions vinta nel 2003 dalla formazione di Carlo Ancelotti. Questa la sua risposta:

"Ovviamente il rigore è qualcosa da 50 e 50, lo sappiamo. Però con l'annata che avevamo fatto, con la convizione ed essere lì. La fortuna che l'ultimo rigore l'ha tirato una persona molto fredda, non si è fatta emozionare come molti, quindi a Sheva. È stato qualcosa di straordinario. Il mio amico capuccione, Carletto Ancelotti (ride, ndr), che ha avuto 5 anni in camera con me, e vi giuro che una persona così meravigliosa, come uomo, professionista ed allenatore è qualcosa di straordinario. È stato qualcosa di incredibile per aver portato a casa un altro trofeo per una società che ha avuto solo motivazioni sin dall'inizio di vincere di tutto e di più e superare il Real Madrid".