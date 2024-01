Matri: "Non metto in discussione Zirkzee, ma il Milan ha bisogno di altro"

Zirkzee sì, Zirkzee no. Nello scambio di opinioni su DAZN al termine di Milan-Bologna di ieri Alessandro Matri e Riccardo Montolivo hanno discusso se il forte centravanti del Bologna, eventualmente, può essere l’uomo giusto per il futuro dell’attacco del Milan.

L’ex centrocampista rossonero è stato favorevole (clicca qui), mentre Matri ha dato un parere contrario. Queste le sue dichiarazioni: “Se ho a disposizione un bottino da investire sul mercato io punterei ad un centravanti da 20-30 gol. Secondo me il Milan necessita di questo. L’anno prossimo Giroud andrà per i 39 anni, le grandi squadre del nostro campionato hanno calciatori da 25-30 gol a stagione. Il Milan ha bisogno di un centravanti che gli assicuri quei numeri. Non metto in discussione le capacità di Zirkzee, non sto dicendo che non è da Milan, ma per quel ruolo io punterei su una certezza”.