Mauro: "Milan-Napoli? Spero non sia rovinata da eventi esterni"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, opinionista ed ex calciatore, si è reso protagonista di una polemica accesa contro il Var nel post partita di Juventus-Salernitana la scorsa domenica. Mauro è stato intervistato in esclusiva per il Corriere dello Sport e in chiusura ha voluto scongiurare il pericolo che la tecnologia possa influire anche sul big match tra Milan e Napoli. Queste le parole dell'ex calciatore: "Mi auguro che lo scontro diretto tra Milan e Napoli non venga rovinato da interventi esterni".