Mauro sul Milan: "Ok il contropiede, ma non lo fai con Giroud e Origi..."

Massimo Mauro, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan è un mese che non ne acchiappa una. Decidi di fare il contropiede? Ok, ma non lo fai con Giroud e Origi, per questo non ho capito onestamente. Non hanno più la fase difensiva di prima, individualmente le prestazioni sono peggiorate, danno tutti il 50%. Il Milan ha avuto nel derby un atteggiamento da provinciale, da squadra che ha paura del momento che sta vivendo. E poi neanche fare una difesa senza concedere. Se il primo tempo finiva 3-0 non c'era nulla da dire".